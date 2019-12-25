Обновление спортивных площадок завершилось в Красногвардейском районе

По информации районной администрации, в 2024 году были обновлены три площадки.

В Красногвардейском районе Петербурга завершили обновление спортивных площадок.

По информации районной администрации, в 2024 году были обновлены три площадки: на проспекте Энтузиастов, 22, Новочеркасском проспекте, 39, и проспекте Энергетиков, 46к2. Также в нормативный вид привели теннисные корты в Малоохтинском парке.

Еще одну на Синявинской улице, 5, безвозмездно сделал инвестор. Все объекты закреплены за Центром спорта района.

Кроме того, в рамках проекта "Петербургские дворы" во дворах обновлены еще 17 детских и спортивных площадок.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2025 году в Приморском районе появятся пять общественных пространств.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга