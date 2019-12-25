Обновление спортивных площадок завершилось в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Петербурга завершили обновление спортивных площадок.
По информации районной администрации, в 2024 году были обновлены три площадки: на проспекте Энтузиастов, 22, Новочеркасском проспекте, 39, и проспекте Энергетиков, 46к2. Также в нормативный вид привели теннисные корты в Малоохтинском парке.
Еще одну на Синявинской улице, 5, безвозмездно сделал инвестор. Все объекты закреплены за Центром спорта района.
Кроме того, в рамках проекта "Петербургские дворы" во дворах обновлены еще 17 детских и спортивных площадок.
Ранее мы рассказывали о том, что в 2025 году в Приморском районе появятся пять общественных пространств.
Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга
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