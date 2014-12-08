Систему по работе с незаконными свалками обновят в Петербурге

Алексей Корабельников подчеркнул, что успешная реализация программ требует координации усилий всех заинтересованных сторон.

В Петербурге обновят систему по работе с незаконными свалками, рассказали 14 ноября в пресс-службе Смольного.

К соответствующему решению пришли в рамках совещания с главами районов, городскими комитетами по контролю за имуществом и природопользованию под руководством Алексея Корабельникова, вице-губернатора Северной столицы. В центре внимания встречи были результаты работы по достижению положительных значений показателя "Качество окружающей среды".

В 2025 году планируется существенно изменить подход к финансированию работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов – средства на эти цели будут сосредоточены в комитете по природопользованию. Такой алгоритм позволит перейти к централизации администрирования расходов на ликвидацию свалок, а при необходимости оперативно перераспределять средства между районами и повысить таким образом эффективность борьбы с несанкционированными свалками на территории Петербурга. Это позволит ликвидировать их в год выявления. Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

Кроме того, Алексей Корабельников подчеркнул, что успешная реализация программ требует координации усилий всех заинтересованных сторон. По итогам совещания всем районным администрациям направлен на согласование план мероприятий по профилактике образования незаконных свалок в Петербурге.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)