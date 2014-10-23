Вице-губернатор Алексей Корабельников заявил, что к 2030 году Петербург озеленят до 30%

Он подвел итоги в нескольких сферах города и поделился планами.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" прошла прямая линия с вице-губернатором Алексеем Корабельниковым. Он подвел итоги в нескольких сферах города и поделился планами.

В частности, свыше 600 млрд рублей составили доходы в первой половине 2025 года. Казна Северной столицы является одной из самых социальных. К примеру, с прошлого года отменена плата за детские сады, в родильных домах выдают функциональные наборы для новорожденных, предусмотрены различные региональные льготы и выплаты.

До последнего года региональный материнский капитал выплачивался только за третьего ребенка, буквально в прошлом году губернатор обратил на это внимание и принял решение, что за каждого последующего ребенка выплата тоже должна идти. Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

Помимо этого, был обсужден вопрос незаконной торговли. В Петербурге регулярно проводят рейды. А еще ларьки портят внешний облик, сейчас их стараются убрать из центра города.

Мы убеждены, что на Невском проспекте в принципе не должно быть ларьков или их количество должно быть минимальным, они город не красят. Это, скажем, основная наша магистраль, имперская улица, она должна соответствовать статусу города. Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

Кроме того, согласно "10 приоритетам развития Петербурга", к 2030 году зеленые насаждения должны составить не менее 30% от всей территории.

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный инициировал реформу налогов для каршеринга, кикшеринга и маркетплейсов.

Фото: ВКонтакте / Алексей Корабельников