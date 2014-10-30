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Прямая линия с Алексеем Корабельниковым пройдет 31 июля в Петербурге
Сегодня, 11:47
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Прямая линия с Алексеем Корабельниковым пройдет 31 июля в Петербурге

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Вопросы получится отправить на его страницу во "ВКонтакте" и по телефону: 246-79-49.

Прямая линия с вице-губернатором Петербурга Алексеем Корабельниковым состоится 31 июля в 20:00 в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

Алексей Алексеевич курирует городские комитет финансов, комитет по контролю за имуществом и комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Вопросы получится отправить на его страницу во "ВКонтакте" и по номеру телефона: 246-79-49

Трансляцию можно будет посмотреть также в социальных сетях телеканала и группе правительства Северной столицы. 

Ранее мы рассказывали о том, что на вопросы горожан ответил Сергей Кропачев. 

Фото: ВКонтакте / Алексей Корабельников 

Теги: алексей корабельников, прямая линия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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