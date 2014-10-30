Прямая линия с Алексеем Корабельниковым пройдет 31 июля в Петербурге

Вопросы получится отправить на его страницу во "ВКонтакте" и по телефону: 246-79-49.

Прямая линия с вице-губернатором Петербурга Алексеем Корабельниковым состоится 31 июля в 20:00 в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Алексей Алексеевич курирует городские комитет финансов, комитет по контролю за имуществом и комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Вопросы получится отправить на его страницу во "ВКонтакте" и по номеру телефона: 246-79-49.

Трансляцию можно будет посмотреть также в социальных сетях телеканала и группе правительства Северной столицы.

Ранее мы рассказывали о том, что на вопросы горожан ответил Сергей Кропачев.

Фото: ВКонтакте / Алексей Корабельников