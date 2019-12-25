Петербургские экоактивисты помогают в переработке мусора

За последний год усилиями эковолонтеров на переработку было отправлено 112 тонн отходов – бумага, металл и пластик.

Экоактивист Пётр Левин более 15 лет работает в команде единомышленников, реализуя разнообразные проекты, направленные на обучение людей более ответственному отношению к использованию природных ресурсов. За последний год усилиями эковолонтеров на переработку было отправлено 112 тонн отходов – бумага, металл и пластик, пишет spb.aif.ru.

Пётр старается подходить к потреблению с позиции здравого смысла. Ещё в юности, увлекаясь компьютерными играми, он избегал ненужных трат и старался максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Этот принцип остался со ним и во взрослом возрасте – экоактивист не тратит лишних средств, сдает вторичное сырьё на переработку и принимает участие в экологических инициативах.

Главный проект Петра – создание автономного некоммерческого ресурсного центра, куда петербуржцы могут приносить вторичные материалы. Ежедневно в экоцентр приходят около 60–80 человек, а в выходные дни посещаемость возрастает до 300 горожан. Большинство посетителей – молодежь и пожилые люди.

Все собранные вторичные ресурсы волонтеры экоцентра передают на переработку. Часть из них, например, сложные фракции, требуют оплаты за утилизацию, тогда как за металлолом или макулатуру, напротив, выплачивается компенсация, которая идет на покрытие транспортных расходов и коммунальные услуги. По словам Львина, зарабатывать на вторичном сырье невозможно, поэтому основной источник финансирования центра – коммерческие заказы от бизнеса.

Что конкретно рекомендуется сдавать на утилизацию? Прежде всего, это опасные отходы: разбитые ртутьные термометры, химикаты, аккумуляторные батареи, автомобильные шины, ртутные и светодиодные лампы, просроченные лекарственные препараты, лаки и краски. Даже обычные бытовые предметы, попавшие на свалку, наносят ущерб окружающей среде, уничтожая флору и фауну. В Петербурге функционирует государственная программа по утилизации опасных отходов: в каждом районе города работают специальные пункты приема, мобильные установки и контейнеры для сбора батареек и ртутных ламп. В экоцентре принимают электронные приборы, светодиодные лампы и аккумуляторы, а также блистеры от лекарств и вейпы.