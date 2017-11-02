В роддоме №1 на Малой Балканской обновили послеродовое отделение

Обновленные палаты уже функционируют и начали приём первых пациенток.

В Петербурге завершился капитальный ремонт этажа послеродового отделения родильного дома №1, находящегося на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе, сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Оснащение отремонтированного отделения включает современные кровати-трансформеры, детские реанимации и мониторные системы, отслеживающие жизненные показатели младенцев, что даёт медицинским специалистам возможность мгновенно реагировать на любые изменения состояния новорождённых и незамедлительно оказывать необходимую помощь. Каждая палата оснащена персональным санузлом с душевыми кабинками, системами срочного вызова врачей, удобными кроватями для молодых мам, пеленальными столами и специальными кроватками-кювезами для детей.

Обновленные палаты уже функционируют и начали приём первых пациенток. Женщины, недавно ставшие матерями, проходят реабилитационный период именно здесь, попадая в палату уже спустя два часа после родов.

Фото: Пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга