До 1 сентября в 10 образовательных учреждениях Ленобласти обновят пищеблоки

К началу учебного года 2026 в Ленинградской области будет проведена масштабная модернизация школьных столовых. По данным пресс-службы администрации региона, до 1 сентября новые пищеблоки появятся в 10 образовательных учреждениях.

Финансирование на закупку и установку оборудования поступит из областного бюджета. Все необходимые работы по монтажу и оснащению планируется завершить в течение летнего периода, чтобы дети могли пользоваться обновленными столовыми с первого дня учебы.

В список объектов для реконструкции вошли как детские сады, так и средние школы из разных районов области. Среди них – Ефимовский детский сад, Выборгская средняя школа № 6, Кобринская СОШ, Разметелевская СОШ и Тихвинская СОШ № 1.

