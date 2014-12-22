В Ленинградском зоопарке у пруда, где плавают птицы, обновили ограду

Смотреть на кудрявого пеликана, канадских казарок, горных и серых гусей стало удобнее.

На территории Ленинградского зоопарка у пруда водоплавающих птиц обновили ограду. Об этом сообщили в учреждении 25 июля.

Смотреть на кудрявого пеликана, канадских казарок, горных и серых гусей стало удобнее. Можно разглядеть каждого пернатого, а также сделать фото или видео.

Новая ограда стала ниже и, наконец, вписывается в природный пейзаж. Кстати, по всему периметру пруда установлены познавательные стенды с интересными фактами про водных и околоводных птиц. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, как в зоопарке обитателям помогают справляться с жарой.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка