В Ленинградском зоопарке у пруда, где плавают птицы, обновили ограду

На территории Ленинградского зоопарка у пруда водоплавающих птиц обновили ограду. Об этом сообщили в учреждении 25 июля.
Смотреть на кудрявого пеликана, канадских казарок, горных и серых гусей стало удобнее. Можно разглядеть каждого пернатого, а также сделать фото или видео.
Новая ограда стала ниже и, наконец, вписывается в природный пейзаж. Кстати, по всему периметру пруда установлены познавательные стенды с интересными фактами про водных и околоводных птиц.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее мы рассказывали о том, как в зоопарке обитателям помогают справляться с жарой.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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