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Как в Ленинградском зоопарке обитателям помогают справляться с жарой

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В вольерах устанавливают системы полива.

В Петербурге 25 июля вновь прогнозируют жару в +30 градусов. В Ленинградском зоопарке животным и птицам помогают справляться со зноем, передает телеканал "Санкт-Петербург"

В вольерах обитателей устанавливают системы полива. В частности, душ появился у казуара Федора, ранее сотрудники поливали его из шланга. Кроме того, постелен газон. 

Газон – это тоже очень хорошее обогащение среды, мы в него рассыпаем угощения. Ягоды, черноплодную рябину, кукурузу, изюмчик, и он собирает. 

Галина Ткаченко, рабочая по уходу за животными Ленинградского зоопарка 

Системы полива установлены и у альпак, ленивцев, лосей и тигра Амадея. 

Ранее на Piter.TV: в зоопарке рассказали, как жирафа Соню готовили к рентгену. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: жара, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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