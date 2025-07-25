Как в Ленинградском зоопарке обитателям помогают справляться с жарой

В вольерах устанавливают системы полива.

В Петербурге 25 июля вновь прогнозируют жару в +30 градусов. В Ленинградском зоопарке животным и птицам помогают справляться со зноем, передает телеканал "Санкт-Петербург".

В вольерах обитателей устанавливают системы полива. В частности, душ появился у казуара Федора, ранее сотрудники поливали его из шланга. Кроме того, постелен газон.

Газон – это тоже очень хорошее обогащение среды, мы в него рассыпаем угощения. Ягоды, черноплодную рябину, кукурузу, изюмчик, и он собирает. Галина Ткаченко, рабочая по уходу за животными Ленинградского зоопарка

Системы полива установлены и у альпак, ленивцев, лосей и тигра Амадея.

Ранее на Piter.TV: в зоопарке рассказали, как жирафа Соню готовили к рентгену.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка