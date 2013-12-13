С начала года в Петербурге нанесли более 245 тыс. "квадратов" дорожной разметки

На эти цели выделено 1,19 млрд рублей.

В Петербурге с начала 2025 года нанесли свыше 245 тыс. "квадратов" дорожной разметки. Это более трети от годового плана, всего запланировано 686 тыс. "квадратов", рассказали в городском комитете по транспорту.

В частности, уже полностью обновлена разметка на магистралях, которые будут задействованы в проведении Петербургского международного экономического форума. Всего работы проведены на 114 улицах в семи районах.

На эти цели выделено 1,19 млрд рублей из петербургского бюджета, дорожники охватят более 1 тыс. улиц.

Работы идут по плану, приоритет – ключевым магистралям и местам проведения крупных мероприятий. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: на защитную пленку для "Балтийцев" метрополитен потратит 53,5 млн рублей.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга