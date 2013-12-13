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С начала года в Петербурге нанесли более 245 тыс. "квадратов" дорожной разметки
Сегодня, 11:19
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С начала года в Петербурге нанесли более 245 тыс. "квадратов" дорожной разметки

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На эти цели выделено 1,19 млрд рублей.

В Петербурге с начала 2025 года нанесли свыше 245 тыс. "квадратов" дорожной разметки. Это более трети от годового плана, всего запланировано 686 тыс. "квадратов", рассказали в городском комитете по транспорту. 

В частности, уже полностью обновлена разметка на магистралях, которые будут задействованы в проведении Петербургского международного экономического форума. Всего работы проведены на 114 улицах в семи районах. 

На эти цели выделено 1,19 млрд рублей из петербургского бюджета, дорожники охватят более 1 тыс. улиц. 

Работы идут по плану, приоритет – ключевым магистралям и местам проведения крупных мероприятий.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: на защитную пленку для "Балтийцев" метрополитен потратит 53,5 млн рублей. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: дорожная разметка, комитет по транспорту
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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