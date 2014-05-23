Работы затронут 10 районов.

Ленобласть и Петербург за 2 года обновят дороги к 96 садоводствам. На эти цели выделено более 1,2 млрд рублей, сообщили в администрации региона 12 марта.

Работы затронут Выборгский, Тосненский, Кингисеппский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Киришский, Лужский, Волховский и Приозерский районы. А к 35 садоводствам дороги отремонтируют до осени текущего года.

По словам зампреда правительства Ленобласти по транспорту Сергея Харлашкина, весной и летом эти пути становятся особенно востребованными, поскольку их активно используют дачники, туристы и местные жители.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцев, которые постоянно проживают в садоводствах, становится все больше.

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