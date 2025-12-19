Молодые дизайнеры примут участие в конкурсе на создание нового дизайна транспортных билетов в Петербурге

Открытие конкурса собрало влиятельных представителей органов власти, профессиональной среды и спонсоров проекта.

В Петербурге стартовал Всероссийский конкурс "БСК: Городской облик", проводящийся в рамках инициативы "Проектные школы". Мероприятие объединило талантливых молодых дизайнеров из разных уголков страны, задача которых — предложить свежие идеи дизайна социальных проездных билетов на общественный транспорт. Об этом сообщает spb.aif.ru.

Открытие конкурса собрало влиятельных представителей органов власти, профессиональной среды и спонсоров проекта. Приветствовать собравшихся прибыл временный руководитель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков, представитель Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин, гендиректор Фонда поддержки инноваций Сергей Салкуцан, а также представители Министерства науки и высшего образования РФ.

Организацией конкурса занимаются Молодежный парламент и Фонд поддержки инновационных молодежных инициатив при активной поддержке партнеров. Уже поступили более 100 заявок от дизайнеров из Петербурга и других регионов. Основной задачей проекта является превращение обычного билета в уникальный символ, сочетающий богатое культурное наследие города и технологичные элементы современного образа жизни.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга