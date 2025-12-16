На станции метро "Парк Победы" обновят декор с использованием темы ВОВ

Реконструкцию планируется завершить в 2027 году.

Оформление станции метро "Парк Победы", которая в настоящее время закрыта на реконструкцию, будет дополнено элементами, посвященными теме Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью ТАСС. По его словам, со стороны парка на надземном павильоне будет размещено мемориальное панно. На нем будут представлены общие данные о Великой Отечественной войне, Битве за Ленинград и Ленинградской блокаде, включая длительность, итоги и значение этих событий в отечественной и мировой истории.

Верхний ярус зала будет оформлен мозаикой с изображением Ленинградского парада Победы. На золотом мозаичном фоне будет расположена надпись "Никто не забыт, ничто не забыто". Пол верхнего вестибюля будет изготовлен из рифленых металлических плит, в состав которых войдет переплавленная броня фашистской военной техники, найденной на местах боевых действий вокруг Ленинграда. На отдельных плитах планируется нанести изображения шевронов воинских подразделений, воевавших в составе вермахта. Эти изображения будут интегрированы в рисунок пола до и после турникетов, так что на них будут наступать как входящие, так и выходящие пассажиры.

Реконструкцию станции "Парк Победы" планируется завершить в 2027 году.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный анонсировал запуск двух наземных маршрутов метро на основе тактового движения электричек.

Фото: Piter.TV