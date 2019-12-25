  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Молодежный центр "Точка" с 60-летней историей обновлен в Красногвардейском районе
Сегодня, 11:59
131
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Молодежный центр "Точка" с 60-летней историей обновлен в Красногвардейском районе

0 0

Как рассказали в Смольном, открылось инклюзивное направление.

В Красногвардейском районе Петербурга обновили молодежный центр "Точка". История клуба на Казанской улице насчитывает более 60 лет. 

Как рассказали в Смольном, открылось инклюзивное направление: занятия проводятся для молодых людей с ограниченными возможностями. Сейчас идет выставка "Моя точка в этом мире", которая создана при поддержке ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" и художника Кирилла Иванова. 

Концепция "Точки" объединяет в себе разные представления точки в жизни человека: точка старта, возможностей и пересечения. До 2030 года на территории района заработают еще три молодежных клуба. 

Ранее на Piter.TV: юбилейный V Форум работающей молодежи состоится в Президентской библиотеке. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: красногвардейский район, молодежный центр
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии