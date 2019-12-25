Молодежный центр "Точка" с 60-летней историей обновлен в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Петербурга обновили молодежный центр "Точка". История клуба на Казанской улице насчитывает более 60 лет.
Как рассказали в Смольном, открылось инклюзивное направление: занятия проводятся для молодых людей с ограниченными возможностями. Сейчас идет выставка "Моя точка в этом мире", которая создана при поддержке ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" и художника Кирилла Иванова.
Концепция "Точки" объединяет в себе разные представления точки в жизни человека: точка старта, возможностей и пересечения. До 2030 года на территории района заработают еще три молодежных клуба.
Ранее на Piter.TV: юбилейный V Форум работающей молодежи состоится в Президентской библиотеке.
Фото: пресс-служба Смольного
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все