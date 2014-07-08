Юбилейный V Форум работающей молодежи состоится в Президентской библиотеке

Форум завершится вручением наград молодым специалистам, наиболее активно участвовавшим в мероприятиях.

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина в Петербурге примет юбилейный пятый Форум работающей молодёжи, который пройдёт 24 октября 2025 года. Организаторами запланировано участие 350 перспективных молодых профессионалов из Санкт-Петербурга и других регионов России. Об этом информирует портал "Строительный Петербург".

Участников ожидают насыщенные образовательные активности, охватывающие девять ключевых областей: развитие карьеры, личностное самосовершенствование, инновационные технологии, творческая сфера, медиакультурология, общественные объединения, коммуникативные навыки, исторические знания и исследование космического пространства. Программа форума включает интерактивные мастер-классы, познавательные лекции и сессии профессионального нетворкинга.

