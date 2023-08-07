Новую школу на 700 мест построили в ЖК "Дворцовый фасад"

Территория школы благоустроена специально обустроенными площадками для спортивных занятий и общественных мероприятий, включает футбольное поле с дорожками для бега, баскетбольные и волейбольные площадки, зелёные зоны отдыха.

В ЖК "Дворцовый фасад" завершилась реализация инвестиционного проекта по возведению современной образовательной школы на 700 учащихся, расположенной по адресу: проспект Будённого, дом 20, корпус 4. Компания-застройщик Setl Group успешно прошла процедуру ввода здания в эксплуатацию, сообщает портал "Строительный Петербург".

Новостройка представляет собой филиал известной Петергофской гимназии, рассчитанный на приём детей всех школьных возрастов — от первоклашек до выпускников старших классов. Современная школа оснащена необходимыми условиями для качественного образовательного процесса: здесь оборудованы бассейны, студии звукозаписи и телевидения, учебные мастерские по кулинарии, швейному делу, деревообработке и металлообработке, большая библиотека с зоной чтения, просторный актовый зал вместимостью 420 зрителей, спортзал, столовую и игровые комнаты для малышей.

Территория школы благоустроена специально обустроенными площадками для спортивных занятий и общественных мероприятий, включает футбольное поле с дорожками для бега, баскетбольные и волейбольные площадки, зелёные зоны отдыха. За счёт ландшафтных решений предусмотрено озеленение территории новыми насаждениями: высажено более 75 деревьев и свыше 3000 кустов.

Ранее в этом же микрорайоне введён в строй детский сад на 280 мест, параллельно ведётся сооружение ещё одной дошкольной организации на 75 воспитанников.

За соблюдением сроков строительства и качеством выполняемых работ следит специализированный департамент СПб ГБУ "Управление строительными проектами", действующий под контролем профильного Комитета по строительству.

Фото: Комитет по строительству Петербурга