Сентябрь принес новые рекорды строительства жилья в Петербурге

За первый осенний месяц в Северной столице появилось 111 034,6 квадратных метров жилой недвижимости. Этот объем представлен 69 новыми зданиями, включающими в себя 2 419 жилых помещений, среди которых значится и индивидуальное жилье, информирует портал "Строительный Петербург".

Всего было построено 10 домов общей площадью 99 тыс. кв.м. Также введены в эксплуатацию 59 частных строений суммарной площадью свыше 11 тыс. кв.м. Рейтинг районов по количеству введенного жилья возглавил Пушкинский район, где построили пять домов общей площадью 52 134,6 кв. м, разместивших 1 263 квартиры. Второе место занял Петродворцовый район: там ввели четыре дома площадью 32 505,2 кв. м с общим числом квартир 796. Третье место досталось Красносельскому району с одним домом на 14 825,8 кв. м и 301 квартирой.

Кроме жилого фонда, город пополнил инфраструктуру объектами общего пользования: всего введено 20 гражданских сооружений различного назначения.

