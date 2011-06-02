Новый сезон чемпионата "Искатели профессий" стартует в Петербурге

Петербург вновь становится центром внимания благодаря старту нового сезона конкурса "Искатели профессий". Это уже третья совместная инициатива Комитета по строительству, поддерживающего направления "Информационного моделирования зданий".
Ребята смогут попробовать себя в увлекательных соревнованиях по различным дисциплинам "Робототехника", "Программирование", "Дизайн", "Экология".
Чемпионат пройдет сразу на 28 площадках города, расположенных в детских садах, школах, колледжах и креативных пространствах. Принять участие приглашаются дети в возрасте от 4 до 13 лет, соревнуясь в двух возрастных категориях: дошкольники и школьники.
Главные новшества предстоящего сезона включают:
Развитие специализаций в области урбанистики: создание концептов городов будущего.
Появление экологических направлений: экодизайн, инженеры-экологи, исследование домашних экосистем.
Эмоциональные технологии, использующие изображения, звуки и тексты для воздействия на чувства участников.
Прием заявок открыт с 1 по 10 октября. Предварительный отбор состоится с 18 октября по 2 ноября. Финальные победители среди старшей возрастной категории (12-13 лет) получат шанс войти в ряды Всероссийского движения "Профессионалы".
Регистрация доступна на официальном сайте конкурса.
