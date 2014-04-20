Программа дорожных работ 2024 года в Ленобласти полностью завершена

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" успешно ввел в эксплуатацию 222 километра федеральных дорог и 527 погонных метров искусственных сооружений.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" успешно завершил выполнение программы работ на 2024 год, введя в эксплуатацию 222 километра федеральных дорог и 527 погонных метров искусственных сооружений в Ленинградской области и Петербурге после проведения ремонтных, строительных и реконструкционных мероприятий.

Реконструкция трассы А-181 "Скандинавия" завершилась раньше запланированного срока, что позволило ввести в эксплуатацию дополнительные 24 километра дороги. Работы на четырёх объектах, включая следующий участок трассы "Скандинавия", проводились в течение всего года. Среди проектов, переходящих на следующий этап, — участки Киевского шоссе (Р-23) возле Лядино в Гатчинском районе, трасса А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" в Тосненском районе и северный участок кольцевой автодороги.

Все проекты предусматривают расширение дорожного полотна до четырёх и шести полос.

Ремонтные работы в текущем году охватывали 13 объектов, девять из которых общей длиной 198 километров уже введены в эксплуатацию. Капитальный ремонт выполнен на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь.

Дорога в Лужском районе расширена с двух до четырёх полос. В ходе выполнения контрактных обязательств произведена укладка новой дорожной одежды, замена водопропускных труб, укрепление откосов, строительство тротуаров для пешеходов, установка автобусных павильонов на остановочных пунктах, монтаж систем освещения, укладка нового асфальтового покрытия, установка барьерного и перильного ограждения, нанесение разметки.

Самый длинный отремонтированный участок в этом году — отрезок трассы А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола" от Хвалово до Чемихино в Тихвинском и Волховском районах. Здесь обновлено асфальтовое покрытие, бордюрный камень, барьерное ограждение, павильоны на остановках и дорожная разметка. Программа работ по укладке износоустойчивых покрытий затронула 60,47 километра дорог в Ленинградской области и 74 километра Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга. Новые слои покрытия уложены на участках трасс А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо", А-121 "Сортавала" и А-181 "Магистральная".

За прошедший год в Ленинградской области введено в эксплуатацию пять мостовых сооружений, три из которых находятся на трассе А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок. Данная дорога, переданная в федеральную собственность в августе 2019 года, представляет собой самый короткий маршрут между Санкт-Петербургом и Архангельском. В этом году дорожные службы привели в соответствие с нормами мосты через реки Яндеба, Кузра и Святуха, полностью заменив пролётные строения, железобетонные опоры, опорные элементы и мостовую плиту. Аналогичная работа выполнена на мостах через ручьи Глубокий и Городецкий на трассе Р-23. С учётом расширения этой трассы в рамках капитального ремонта количество полос на мостах увеличилось с двух до четырёх. В 2024 году также приведён в порядок путепровод через железнодорожный переезд "Лосево — Каменногорск" на 75-м километре федеральной трассы А-121 "Сортавала", который был передан на баланс Управления дорог по решению суда в 2023 году.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть и Карелия обсудили развитие транспортной сети.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"