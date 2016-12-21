Петербуржец утром нашёл тело ночной бабочки на своём диване

Свидание мужчины с петербургской жрицей любви закончилось летальным исходом. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Мужчина познакомился с девушкой в районе Васильевского острова 9 февраля. После обсуждения всех условий "встречи" новые знакомые отправились домой к мужчине.
В течение целого дня петербуржец и проститутка употребляли алкоголь и предавались любви. После ужина, выпитого виски и шампанского женщина ушла спать на диван, мужчина в свою комнату. Утром он нашёл любовницу мёртвой.
Полицейские устанавливают обстоятельства смерти.
Тело утонувшей после корпоратива петербурженки передали в полицию.
Фото: Piter.TV
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