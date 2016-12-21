Петербуржец утром нашёл тело ночной бабочки на своём диване

До этого они пили и предавались любви.

Свидание мужчины с петербургской жрицей любви закончилось летальным исходом. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Мужчина познакомился с девушкой в районе Васильевского острова 9 февраля. После обсуждения всех условий "встречи" новые знакомые отправились домой к мужчине.

В течение целого дня петербуржец и проститутка употребляли алкоголь и предавались любви. После ужина, выпитого виски и шампанского женщина ушла спать на диван, мужчина в свою комнату. Утром он нашёл любовницу мёртвой.

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти.

Тело утонувшей после корпоратива петербурженки передали в полицию.

Фото: Piter.TV