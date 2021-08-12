Сына Джо Байдена сняли на видео в компании проституток

Daily Mail показал голого Хантера Байдена, беседующего с женщиной на кровати.

Журналисты издания Daily Mail опубликовали видео, на котором, по их заверениям, в кадре присутствует сын американского президента Джо Байдена - Хантер. Молодой человек находился в Лас-Вегасе в компании проститутки. Он делился личными переживаниями с девушкой, лицо которой было скрыто в целях безопасности. Предположительно, герой истории забыл нажать на кнопку "стоп" после записанного интимного видео. На запись камеры попал момент того, как он делится информацией с женщиной о том, что "русский наркоторговец" украл у него третий ноутбук с засекреченными данными и домашними видео, пока сам Хантер находился в неадекватном состоянии. В момент откровенной беседы Хантер был голый и сидел на кровати.

Напомним, что пропажа станет для Хантера третьей: первый компьютер он отдал на ремонт в штате Делавэр. На нем специалисты обнаружили домашнее видео с несовершеннолетними, вызвавшее вопросы у полиции. В появлении на его технике подобных роликов Байден обвинил русскую разведку. Второй гаджет у Байдена изъяли представители ФБР в рамках расследования. Сейчас пострадавший опасается, что его сексуальные подвиги увидит большое количество людей или он станет объектом шантажа.

Сын Байдена назвал историю с ноутбуком отвлекающим маневром.

Видео: Telegram / Mash