Женщину спасли, она не пострадала.

Мужчина на Камчатке удерживал проститутку в заложницах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на ролик, распространившийся по социальным сетям. По информации источника, местный житель в Петропавловске-Камчатском не давал женщине выйти из квартиры, пока полиция не провела операцию по освобождению.

Правоохранители задержали мужчину 1970 года рождения и передали его также прибывшим на место происшествия сотрудникам патрульно-постовой службы. Денис Голуб, начальник отделения информации и общественных связей УМВД России региону

По информации от Life, пострадавшая смогла позвонить в правоохранительные органы. Она сообщила, что ее клиента как будто подменили. Ему что-то не понравилось, после чего преступник достал пневматический пистолет и угрожал прострелить ногу гостье.

Инцидент произошел в жилом доме по улице Тушканов. На месте работали представители СОБРа. Они установили, что в пневматическом оружии злоумышленника отсутствовали патроны. Бойцы спасли заложницу при помощи пожарной лестницы, приставленной к балкону квартиры. Также сотрудники ОМОНа попали в помещение через подъезд. Врачи полагают, что преступник находился в состоянии наркотического опьянения. Он отправлен в диспансер для медицинского освидетельствования. По факту произошедшего ведется проверка.

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Фото: Piter.tv