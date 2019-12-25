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Тело утонувшей после корпоратива петербурженки передали в полицию
Сегодня, 17:25
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arteliseev

Тело утонувшей после корпоратива петербурженки передали в полицию

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Кристину Кукушкину искали с 29 января.

МЧС отчиталось, что тело пропавшей Кристины Кукушкиной нашли в Неве на набережной Лейтенанта Шмидта, дом 2. Ее доставили на берег и передали полиции. 

Вчера, 8 февраля, стало известно, что близкие девушки посмотрели записи с труднодоступных камер наблюдения и увидели, что девушка оступилась, упала в реку и утонула.

Напомним, Кристина Кукушкина пропала 29 января после корпоратива и не выходила на связь. 

Ранее мы писали, что в ДТП в Тосненском районе погибла женщина.

Фото: Настя Юхименко / "ВКонтакте"

Теги: поиски пропавшей девушки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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