Тело утонувшей после корпоратива петербурженки передали в полицию

Кристину Кукушкину искали с 29 января.

МЧС отчиталось, что тело пропавшей Кристины Кукушкиной нашли в Неве на набережной Лейтенанта Шмидта, дом 2. Ее доставили на берег и передали полиции.

Вчера, 8 февраля, стало известно, что близкие девушки посмотрели записи с труднодоступных камер наблюдения и увидели, что девушка оступилась, упала в реку и утонула.

Напомним, Кристина Кукушкина пропала 29 января после корпоратива и не выходила на связь.

Ранее мы писали, что в ДТП в Тосненском районе погибла женщина.

Фото: Настя Юхименко / "ВКонтакте"