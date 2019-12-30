В Петербурге ищут пропавшую после корпоратива 22-летнюю девушку

Петербурженка не выходит на связь с раннего утра 29 января.

В Петербурге забили тревогу друзья девушки по имени Кристина Кукушкина – петербурженка не вернулась с корпоратива и не выходит на связь с раннего утра 29 января. Фотографии девушки и контакты для связи уже разошлись по соцсетям.

В последний раз Кристину видели в доме №12 на Биржевой линии в 5.30, она вышла с вечеринки и исчезла. Девушка ростом 155 см с длинными темно-русыми волосами была одета в клетчатую юбку, серую кофту, черную футболку с изображением Виктора Цоя, темные колготки, коричневые ботинки-мартинсы и в искусственную шубу-чебурашку. Также у Кристины проколото крыло носа – пирсинг представляет собой украшение в виде кольца.

Также в городе уже две недели ищут студента медвуза. Вот что известно о поисках на данный момент.

Фото: Настя Юхименко / "ВКонтакте"