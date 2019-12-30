Пропал студент медвуза Сергей Павлов: что известно о поисках на данный момент

По словам матери студента, новых известий о парне пока не появилось.

В Петербурге уже две недели ищут пропавшего студента медицинского вуза Сергея Павлова. 14 января молодой человек не вернулся с работы на Петроградке домой на "Звездную", в последний раз его видели на "Парнасе", а телефон подал последний перед отключением сигнал из деревни Хиттолово в Ленобласти. Больше Сергей не выходил на связь с близкими.

Как рассказала Piter.TV мама студента, Ирина, новых сведений о местонахождении Сергея к 28 января не появилось. Дело получило статус уголовного, передано в выборгское отделение на рассмотрение следователю. Никаких зацепок пока не найдено.

Человек как сквозь землю провалился среди бела дня. Он не планировал пропадать в тот день. Он накануне купил еду – планировал вечером со своей девушкой готовить, назначил заседание студенческого хирургического общества на среду. Если бы была какая-то причина исчезать, человек бы как-нибудь к этому подготовился. – говорит мама Сергея.

По словам Ирины, брошенных вскользь фраз о каких-либо планах или просто чего-то подозрительного от студента не слышали. При просмотре записей с придомовых камер видеонаблюдения родные только смогли установить, что парень действительно уходил в тот день по запланированным делам.

Упомянутая деревня "Хиттолово", до которой от "Парнаса" довольно трудно добираться своим ходом, совсем не связана с жизнью Сергея: ни родственников, ни знакомых у него там нет. Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" уже тщательно прочесали местность, где был зафиксирован последний сигнал с телефона парня.

Скорее всего, Сергея там [в Хиттолово] и не было. Возможно, его телефон просто украли, если есть какая-то криминальная история. – отмечает Ирина.

На данный момент вся надежда родных Сергея остается лишь на то, что кто-то запомнил студента, случайно увидев на улице, и позвонит по ориентировке. Ирина сокрушается, что если бы вдруг ее сын оказался завербованным террористами, его бы мгновенно разыскали, но на поиск простого студента брошены далеко не все силы.

Если вы увидели похожего на Сергея молодого человека или знаете что-либо о местоположении студента, позвоните в поисковые отряды "Легион" или "Лиза Алерт", контакты для связи указаны на ориентировках. Напомним, что парень ростом 176 сантиметров был одет в черную куртку с серым низом, синие штаны, серые кроссовки, с собой у студента был рюкзак темно-серого цвета. Сергей может носить очки.

Piter.TV также выражает надежду, что Сергей благополучно вернется домой, и продолжает следить за ситуацией.

Фото: "Лиза Алерт" / "ВКонтакте"