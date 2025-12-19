На Васильевском острове задержана обнаженная пассажирка трамвая

Из-за того, что задержанная не отдавала отчета в своих действиях, ее передали бригаде скорой помощи.

Росгвардейцы и полицейские задержали на Васильевском острове обнаженную пассажирку трамвая. Ее передали медикам, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне сотрудники вневедомственной охраны прибыли к трамвайному кольцу на Детской улице. На месте поймали раздетую женщину, которая пыталась скрыться на Большом проспекте В. О. Выяснилось, что водитель заметил нарушительницу в одних тапочках, она вела себя неадекватно.

Фото: пресс-служба Росгвардии