На Васильевском острове задержана обнаженная пассажирка трамвая
Сегодня, 8:35
Из-за того, что задержанная не отдавала отчета в своих действиях, ее передали бригаде скорой помощи.

Росгвардейцы и полицейские задержали на Васильевском острове обнаженную пассажирку трамвая. Ее передали медикам, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне сотрудники вневедомственной охраны прибыли к трамвайному кольцу на Детской улице. На месте поймали раздетую женщину, которая пыталась скрыться на Большом проспекте В. О. Выяснилось, что водитель заметил нарушительницу в одних тапочках, она вела себя неадекватно. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан житель Красногвардейского района, угрожавший убийством соседу. Злоумышленника уже привлекали к административной ответственности. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

