Задержан житель Красногвардейского района, угрожавший убийством соседу

Росгвардейцы задержали в Красногвардейском районе мужчину, который угрожал убийством соседу по коммунальной квартире. Об этом сообщили в Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 января сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о конфликте в доме по проспекту Наставников, 38-летний жилец в состоянии опьянения угрожал 46-летнему знакомому ножом. Ранее злоумышленника привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство, потребление алкоголя в запрещенных местах и другое. Он был доставлен в 26-й отдел полиции.

Кроме того, пострадала сожительница задержанного, ее госпитализировали в больницу.

Видео: пресс-служба Росгвардии