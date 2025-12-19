  1. Главная
Сегодня, 16:59
Задержан житель Красногвардейского района, угрожавший убийством соседу

Ранее злоумышленника привлекали к административной ответственности.

Росгвардейцы задержали в Красногвардейском районе мужчину, который угрожал убийством соседу по коммунальной квартире. Об этом сообщили в Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 8 января сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о конфликте в доме по проспекту Наставников, 38-летний жилец в состоянии опьянения угрожал 46-летнему знакомому ножом. Ранее злоумышленника привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство, потребление алкоголя в запрещенных местах и другое. Он был доставлен в 26-й отдел полиции. 

Кроме того, пострадала сожительница задержанного, ее госпитализировали в больницу. 

Ранее мы рассказывали о том, что осужденный рецидивист сбежал из суда Петербурга за минуты до приговора. 

Видео: пресс-служба Росгвардии 

