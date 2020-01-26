Спасатели обнаружили тело человека в Староладожском канале

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции.

На Староладожском канале прошли поисковые работы. Сегодня, 6 августа, дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург достала труп из воды. Тело обнаружили в районе СНТ "Орешек". Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательнйо службы ЛО".

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина не мог вернуться на берег Новоладожского канала из-за поломки гидроцикла.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО