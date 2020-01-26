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Спасатели обнаружили тело человека в Староладожском канале
Сегодня, 15:19
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Спасатели обнаружили тело человека в Староладожском канале

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Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции.

На Староладожском канале прошли поисковые работы. Сегодня, 6 августа, дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург достала труп из воды. Тело обнаружили  в районе СНТ "Орешек". Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательнйо службы ЛО". 

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина не мог вернуться на берег Новоладожского канала из-за поломки гидроцикла.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, спасатели, староладожский канал
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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