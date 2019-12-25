В поселке Ленобласти женщина обнаружила труп мужчины в своем доме

Насильственных признаков смерти не обнаружено.

В Выборгском районе Ленинградской области женщина обнаружила в своем доме труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 2 августа обратилась женщина, которая рассказала, что в её доме № 1 по улице Лесной поселка Коробицыно обнаружен труп мужчины 1975 года рождения.

Прибывшие полицейские обнаружили в одной из комнат труп без видимых телесных повреждений на теле.

Также установлено, что 2 августа около 22:00 по указанному адресу, после совместного распития спиртных напитков, произошел конфликт между погибшим и его собутыльником. Через некоторое приятель завел пострадавшего обратно в дом (у него изо рта шла кровь) и оставил его на полу. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Приятель погибшего задержан.

Ранее в Петербурге сын в ходе ссоры до смерти избил пожилую мать.

Фото:Piter.TV