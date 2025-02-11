  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Следствие проводит проверку после обнаружения тела на Васильевском острове
Вчера, 15:42
508
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Следствие проводит проверку после обнаружения тела на Васильевском острове

0 0

Погибший оказался бас-гитаристом местной группы "Кукрыниксы".

Петербургские следователи работают на месте обнаружения тела без руки. Мужчину нашли в пруду недалеко от Мичманской улицы на Васильевском острове, рассказали в СК РФ. 

Напомним, труп заметили утром 20 августа. 

Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Пресс-служба СК РФ 

По информации tg-канала "Mash на Мойке", погибший оказался бас-гитаристом местной группы "Кукрыниксы". Возле берега были одежда и обувь, а рядом лежал топор. 

Ранее на Piter.TV: из Финского залива извлекли тело человека. Погибшего обнаружил рыбак возле парка Ольденбургского в Петергофе. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: васильевский остров, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии