Следствие проводит проверку после обнаружения тела на Васильевском острове

Петербургские следователи работают на месте обнаружения тела без руки. Мужчину нашли в пруду недалеко от Мичманской улицы на Васильевском острове, рассказали в СК РФ.
Напомним, труп заметили утром 20 августа.
Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Пресс-служба СК РФ
По информации tg-канала "Mash на Мойке", погибший оказался бас-гитаристом местной группы "Кукрыниксы". Возле берега были одежда и обувь, а рядом лежал топор.
Ранее на Piter.TV: из Финского залива извлекли тело человека. Погибшего обнаружил рыбак возле парка Ольденбургского в Петергофе.
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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