Следствие проводит проверку после обнаружения тела на Васильевском острове

Погибший оказался бас-гитаристом местной группы "Кукрыниксы".

Петербургские следователи работают на месте обнаружения тела без руки. Мужчину нашли в пруду недалеко от Мичманской улицы на Васильевском острове, рассказали в СК РФ.

Напомним, труп заметили утром 20 августа.

Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба СК РФ

По информации tg-канала "Mash на Мойке", погибший оказался бас-гитаристом местной группы "Кукрыниксы". Возле берега были одежда и обувь, а рядом лежал топор.

Ранее на Piter.TV: из Финского залива извлекли тело человека. Погибшего обнаружил рыбак возле парка Ольденбургского в Петергофе.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу