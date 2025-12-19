Обнаружена потенциально пригодная для жизни новая планета с температурой в -70 °C

По словам учёных, планета HD 137010 b размером с Землю "с вероятностью 50% находится в обитаемой зоне" своей звезды, похожей на Солнце.

Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни новую планету, находящуюся на расстоянии около 146 световых лет от Земли. Это небесное тело размером с нашу планету, а условия на ней похожи на марсианские. Исследование было опубликовано в Astrophysical Journal Letters на текущей неделе.

Планета-кандидат, получившая название HD 137010 b, вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, и, по оценкам, на шесть процентов больше Земли. Международная группа учёных из Австралии, Великобритании, США и Дании выявила данную с помощью информации, полученной в 2017 году во время расширенной миссии космического телескопа НАСА "Кеплер", известной как K2. Доктор Челси Хуанг, исследовательница из Университета Южного Квинсленда (USQ) в Австралии, сказала, что орбита планеты похожа на земную и составляет около 355 дней.

Что особенно интересно в этой планете размером с Землю, так это то, что её звезда находится всего в 150 световых годах от нашей Солнечной системы. Следующая лучшая планета в обитаемой зоне вокруг звезды, похожей на Солнце, (Kepler-186f) находится примерно в четыре раза дальше и в 20 раз тусклее Челси Хуанг, один из соавторов исследования

Планета HD 137010 b была замечена, когда она ненадолго оказалась перед своей звездой, что привело к минутному ослаблению её свечения. Этот слабый сигнал был впервые обнаружен группой гражданских учёных, в том числе первым автором исследования, доктором из Университета Квинсленда Александром Веннером, когда он ещё учился в старших классах. По словам Хуана, первой реакцией команды на это открытие было "это не может быть правдой". Однако специалисты трижды все проверили. Эксперт добавил, что яркость и близость звезды, вокруг которой вращается планета, делают её "доступной для научного наблюдения с помощью телескопов следующего поколения".

Добавим, что звезда, вокруг которой вращается HD 137010 b, холоднее и тусклее нашего Солнца, а это значит, что температура на поверхности планеты больше похожа на температуру на Марсе и потенциально может быть ниже -70 по Цельсию. Доктор Сара Уэбб, астрофизик из Университета Суинберна, не принимавшая участия в исследовании, сказала, что открытие было "очень интересным", но для того, чтобы классифицировать планету-кандидата как подтверждённую экзопланету, необходимы дополнительные результаты.

То, что планета похожа на Землю, — одна из захватывающих возможностей, но Уэбб заметил, что она также может быть "чем-то вроде суперснежного кома. По сути, это большой ледяной мир, в котором потенциально много воды, но большая её часть заморожена". Хотя данная планета "находится совсем рядом по меркам нашей галактики", Уэбб добавил, что если бы люди попытались добраться туда, то на этот процесс ушли бы десятки тысяч, если не сотни тысяч лет при современной достигаемой скорости.

Экипаж Crew-11 с заболевшим космонавтом отстыковался от МКС.

Фото: NASA / JPL-Caltech/K. Miller (Caltech/IPAC)