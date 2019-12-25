В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе находятся 12 человек с обморожениями

Обморожение происходит при долгом нахождении на морозе.

В отделении термических поражений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с обморожениями находятся 12 пациентов. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Всего с начала морозов в стационар попал 21 человек с этим диагнозом.

Обморожение — это повреждение какой-либо части тела (вплоть до омертвления) под воздействием низких температур. Обычно это происходит при долгом пребывании на холоде при температуре ниже -10 градусов. 90% случаев фиксируют с участием людей в алкогольном опьянении. Так, например, недавно обморожение диагностировали у мужчины после сна на остановке в Киришском районе.

Чаще и быстрее всего замерзают ноги, руки и лицо. Среди основных правил — тепло одеваться (лучше всего — как "капуста"), не гулять на голодный желудок, не курить на морозе, не стойте на ветру.

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