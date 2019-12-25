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У мужчины диагностировали обморожение конечностей после сна на остановке в Киришском районе
Сегодня, 9:34
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У мужчины диагностировали обморожение конечностей после сна на остановке в Киришском районе

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Пострадавший признался, что выпил алкоголя.

Мужчина уснул на остановке общественного транспорта в деревне Подсопье Киришского района Ленобласти. После этого врачи диагностировали у него переохлаждение и обморожение рук и ног. Инцидент произошел накануне, узнал Piter.TV

56-летний житель Ленобласти пояснил, что 4 декабря он употреблял алкоголь, по дороге домой решил присесть на автобусной остановке и уснул.

В Петербург и Ленобласть пришли настоящие морозы. Сегодня температура воздуха в 47-м регионе составит -12...-17 градусов. Ночью температура могла опускаться до -30 градусов. 

Фото: Pexels 

Теги: мороз, обморожение, остановка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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