У мужчины диагностировали обморожение конечностей после сна на остановке в Киришском районе

Пострадавший признался, что выпил алкоголя.

Мужчина уснул на остановке общественного транспорта в деревне Подсопье Киришского района Ленобласти. После этого врачи диагностировали у него переохлаждение и обморожение рук и ног. Инцидент произошел накануне, узнал Piter.TV

56-летний житель Ленобласти пояснил, что 4 декабря он употреблял алкоголь, по дороге домой решил присесть на автобусной остановке и уснул.

В Петербург и Ленобласть пришли настоящие морозы. Сегодня температура воздуха в 47-м регионе составит -12...-17 градусов. Ночью температура могла опускаться до -30 градусов.

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