  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У реки Тосна нашли девушку с обморожением пальцев ног и рук
Сегодня, 14:03
95
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

У реки Тосна нашли девушку с обморожением пальцев ног и рук

0 0

Девушку в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Полицейские нашли 27-летнюю девушку в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Тосна. Она получила обморожение, стало известно Piter.tv.

Местную жительницу полицейские нашли 7 февраля в два часа ночи неподалеку от дома № 1 по Пожарному проезду. Она была на берегу реки Тосна, где получила обморожение пальцев ног и рук.

Девушку в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, куда обращаться при обморожении.

Фото: Piter.tv

Теги: обморожение, река тосна, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии