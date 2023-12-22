У реки Тосна нашли девушку с обморожением пальцев ног и рук

Полицейские нашли 27-летнюю девушку в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Тосна. Она получила обморожение, стало известно Piter.tv.
Местную жительницу полицейские нашли 7 февраля в два часа ночи неподалеку от дома № 1 по Пожарному проезду. Она была на берегу реки Тосна, где получила обморожение пальцев ног и рук.
Девушку в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, куда обращаться при обморожении.
Фото: Piter.tv
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