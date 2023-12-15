Тикнизян возможно заменит Сергеева и Коваленко в "Зените"

Защитник московского "Локомотива" может в ближайшее время перейти в "Зенит".

Защитник футбольного клуба "Локомотив" Наир Тикнизян в ближайшее время может перейти в "Зенит". По данным "Metaratings", сине-бело-голубые находятся на финальной стадии переговоров с футболистом.

Защитник "Локомотива" родился в Петербурге, занимался футболом в местных командах. И уже в 10 лет перешел в "Локомотив". Наир всегда отмечает, что Санкт-Петербург для него — особенный город, в котором не только прошло его детство, но и началась футбольная история.

Отметим, что в этом сезоне Тикнизян провел за "железнодорожников" 30 матчей, где записал на свой счет 9 голов и 6 передач. Интересно, что 25-летний футболист мог стать игроком "Зенита" еще в зимнее трансферное окно, но тогда стороны не договорились о зарплате, из-за чего переход сорвался.

Сумма трансфера составит около 8 миллионов евро. При этом в обратном направлении в "Локомотив" с большой долей вероятности перейдут Сергеев и Коваленко, сообщают СМИ.

Ранее Piter.TV сообщал, что летом у станций метро "Чкаловская", "Спортивная" и "Зенит" появятся крытые велопарковки.

Фото: ВКонтакте / "ФК "Локомотив"