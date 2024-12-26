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Тикнизян заявил о желании покинуть "Локомотив"
Сегодня, 9:50
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Тикнизян заявил о желании покинуть "Локомотив"

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Футболист заявил, что у него нет обиды на клуб.

Защитник "Локомотива" и сборной Армении по футболу Наир Тикнизян заявил о желании покинуть команду. Об этом он рассказал журналистам после матча 29-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (2:2).

По словам 26-летнего игрока, он хочет перемен этим летом, поскольку не хочет быть в ротации. Он подчеркнул, что у него нет обиды на "Локомотив", но считает необходимым уход из клуба, чтобы двигаться дальше.

После сезона будет диалог с руководством, буду просить, чтобы меня отпустили. К сожалению, за эти четыре года я не смог ничего выиграть, клуб дал мне больше, чем я сам приобрел.

Наир Тикнизян, защитник "Локомотива"

Наир Тикнизян играет в "Локомотиве" с 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб 33 матча во всех турнирах и забил два гола.

Ранее мы сообщали, что Роналду не собирается завершать карьеру футболиста.

Фото: fclm.ru

Теги: наир тикнизян, трансферные слухи, фк локомотив
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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