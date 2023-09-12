По словам футболиста, сине-бело-голубые предложили хорошие условия личного контракта.

Защитник сербского клуба "Црвена Звезда" и сборной Армении по футболу Наир Тикнизян объяснил, почему отказался от перехода в "Зенит". Об этом он рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.

По словам 26-летнего игрока, сине-бело-голубые предложили хорошие условия личного контракта. Летом 2024 года в СМИ появилась информация, что Тикнизяном интересуется "Зенит". На тот момент защитник выступал за московский "Локомотив". Футболист отметил, что петербургский клуб предлагал зарплату 11,5 млн рублей в месяц, но он попросил 13 млн рублей.

Они поставили четкие условия – так или никак, я сказал: "Никак". На этом все закончилось. Здесь дело не в деньгах. Мне важно было понимать, будут ли на меня рассчитывать на футбольном поле или берут дырку затыкать. Наир Тикнизян, защитник "Црвены Звезды"

Наир Тикнизян играет в "Црвене Звезде" с июля 2025 года. Защитник провел в составе сербского клуба 25 матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

Ранее Червиченко заявил, что Семак и "Зенит" устали друг от друга.

Фото: fclm.ru