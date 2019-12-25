По его словам, усталость клуба и тренера друг от друга сказывается на результатах.

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что Семак и "Зенит" устали друг от друга. Об этом он рассказал порталу Metaratings.

По словам Червиченко, обе стороны должны это понять. Он подчеркнул, что "Зенит" может себе вернуть чемпионский титул за счет "административных действий или большого везения". При этом экс-президент "Спартака" считает, что усталость клуба и тренера друг от друга сказывается на результатах.

Семак устал от "Зенита", а "Зенит" – от Семака. Пока они это не поймут, успеха не будет. Андрей Червиченко, экс-президент "Спартака"

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 матчах и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

