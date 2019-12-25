Из-за мошенников пенсионер из Новоселья лишился 14,5 млн рублей

Мужчина отдал курьеру часть наличными, а остальное перевел на неизвестные счета.

Правоохранители Ломоносовского района разыскивают мошенников, обманувших пенсионера. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 12 декабря в полицию с заявлением пришел мужчина 1964 года рождения из Новоселья. По словам обратившегося, в период с 16 июня по 11 октября ему звонили неизвестные, которые представились сотрудниками силовых ведомств и под предлогом непривлечения к уголовной ответственности убедили передать 3,7 млн рублей курьеру. Также незнакомцы попросили перевести через банкоматы 10,8 млн рублей. Материальный ущерб составил 14,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы рассказывали о том, что бывшая сотрудница ВМА имени Кирова отдала почти 15 млн рублей мошенникам.

Фото: Piter.TV