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Из-за мошенников пенсионер из Новоселья лишился 14,5 млн рублей
Сегодня, 11:32
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Из-за мошенников пенсионер из Новоселья лишился 14,5 млн рублей

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Мужчина отдал курьеру часть наличными, а остальное перевел на неизвестные счета.

Правоохранители Ломоносовского района разыскивают мошенников, обманувших пенсионера. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 12 декабря в полицию с заявлением пришел мужчина 1964 года рождения из Новоселья. По словам обратившегося, в период с 16 июня по 11 октября ему звонили неизвестные, которые представились сотрудниками силовых ведомств и под предлогом непривлечения к уголовной ответственности убедили передать 3,7 млн рублей курьеру. Также незнакомцы попросили перевести через банкоматы 10,8 млн рублей. Материальный ущерб составил 14,5 млн рублей. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы рассказывали о том, что бывшая сотрудница ВМА имени Кирова отдала почти 15 млн рублей мошенникам. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенники, новоселье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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