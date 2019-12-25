  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина обманул семерых жителей Петербурга на 31 млн рублей, пообещав им снегоходы и гидроциклы
Сегодня, 14:39
96
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина обманул семерых жителей Петербурга на 31 млн рублей, пообещав им снегоходы и гидроциклы

0 0

Деньги обвиняемый похитил.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего мужчины, которому вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

Как сообщили в надзорном ведомстве, в период с февраля по октябрь прошлого года фигурант заключал договоры на поставку снегоходов и гидроциклов. Он получил от семерых клиентов свыше 31 млн рублей и не поставил ни одного транспортного средства. Деньги обвиняемый похитил. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудник транспортной компании похитил у пассажирки поезда 41 тыс. рублей в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии