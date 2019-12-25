Мужчина обманул семерых жителей Петербурга на 31 млн рублей, пообещав им снегоходы и гидроциклы

Деньги обвиняемый похитил.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего мужчины, которому вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщили в надзорном ведомстве, в период с февраля по октябрь прошлого года фигурант заключал договоры на поставку снегоходов и гидроциклов. Он получил от семерых клиентов свыше 31 млн рублей и не поставил ни одного транспортного средства. Деньги обвиняемый похитил.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV