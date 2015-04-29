Уроженец Тольятти обманул пожилую петербурженку под предлогом замены газового оборудования

Он получил от пенсионерки 20 тысяч рублей за ремонтные работы, которые не проводил.

Уроженец Тольятти обманул петербургскую пенсионерку под предлогом замены газового оборудования. Подробности сообщили в прокуратуре Выборгского района Петербурга.

По версии следствия, 11 июля 2023 года 28-летний обвиняемый под предлогом проверки газового оборудования пришел к 86-летней женщине, проживающей в одной из квартир дома по улице Карбышева. Мужчина начал проверять газовые приборы – плиту, счетчик, газоанализатор. После осмотра обвиняемый сообщил, что необходимую работу он выполнил и попросил за услуги 20 тысяч рублей. Пожилая потерпевшая передала денежные средства, а злоумышленник покинул квартиру.

После пенсионерка поняла, что ее обманули, ремонтные работы не проведены, все оборудование находилось в том же состоянии, что и раньше.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд.

Недавно петербургская пенсионерка перевела на "безопасный" счет ЦБ РФ более 3 млн рублей.

Фото: Piter.tv