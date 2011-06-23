Петербургская пенсионерка перевела на "безопасный" счет ЦБ РФ более 3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В Красногвардейском районе Петербурга пожилая женщина доверилась мошенникам и перевела им более 3 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 74-летняя пенсионерка. Она сообщила, что 15 ноября ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Центрального банка и сообщила, что неизвестные пытались завладеть ее денежными средствами. Неизвестная убедила пенсионерку перевести имеющиеся денежные средства на "безопасный счет". Пожилая женщина 23 ноября в отделении банка перевела на неизвестные счета 245 тысяч рублей. также 12 декабря с помощью неизвестной женщины "из Центробанка" она перевела ещё 2 990 000 рублей. Общая сумма материального ущерба 3 235 000 рублей.

Приметы злоумышленницы: женщина, рост около 155-160 см, европейский тип лица, волосы темные; одета в куртку болотного цвета, вязанную желтую шапку, шарф вязанный желтый, брюки темного цвета, полуботинки коричневого цвета.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В Ленобласти перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве с арендой квартир.

Фото: Piter.tv