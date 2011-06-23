На популярном онлайн-сервисе объявлений они размещали информацию о сдаче квартир в долгосрочную аренду якобы от имени их собственников.

В Ленобласти перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве с арендой квартир. подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следователем направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в хищении денежных средств петербуржцев. По версии следствия, два года назад два друга детства – жители деревни Агалатово Всеволожского района (24 и 31 год), не имея стабильных легальных заработков, решили начать более доходный "бизнес". На популярном онлайн-сервисе объявлений они размещали информацию о сдаче квартир в долгосрочную аренду якобы от имени их собственников. Квартиры якобы располагались в различных районах Петербурга. Их планировка, этажность, состояние и даже ценовой сегмент выбирались случайным образом. Фото квартир злоумышленники находили в любых открытых источниках, характеристики и описания придумывали сами, а для подтверждения своей личности всегда с готовностью высылали фотографии паспортов. Однако ни фотографии в паспорте, ни личные данные на самом деле не принадлежали злоумышленникам. Фото документов они также подыскивали на просторах Интернета.

Привлекательным условием в объявлениях выступала цена, которая на 20-30% была ниже рыночной. Описав все плюсы квартиры, злоумышленники отмечали, что желающих арендовать жилье у них очень много. Однако можно "закрепить за собой бронь", перечислив предоплату – в размере от 5000 до 30 000 рублей. если потерпевший переводил деньги, его номер блокировали, объявление удаляли и на связь больше не выходили.

От противоправных действий обвиняемых пострадали 138 жителей Петербурга, большинство из которых – студенты, искавшие себе доступное жилье для проживания во время учебы. В общей сложности все потерпевшие лишились 1 396 000 рублей. По каждому факту были возбуждены уголовные дела. Как только была доказана причастность обвиняемых к их совершению, они были соединены в одно уголовное дело. На Lexus стоимостью 1 750 000 рублей, приобретенный младшим из фигурантом для своей сожительницы, наложен арест в качестве обеспечительной меры. Старший из обвиняемых добровольно погасил ущерб одному из потерпевших, вернув ему 15 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Ранее петербургские полицейские пресекли пособничество телефонным мошенникам из Украины.

Фото и видео: МВД