  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Петергофа помогал мошенникам в обмане пенсионерки на 2,4 млн рублей
Сегодня, 11:26
102
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Житель Петергофа помогал мошенникам в обмане пенсионерки на 2,4 млн рублей

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полицейские задержали жителя Петергофа, который помогал мошенникам обмануть пенсионерку. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 9 февраля к правоохранителям Кировского района обратилась 73-летняя женщина. По словам потерпевшей, в течение недели ей звонили незнакомцы под видом сотрудников "финансовой безопасности". Она поверила аферистам и передала курьеру "на сохранность" 2,4 млн рублей. 

В результате поймали 29-летнего местного жителя. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая петербурженка отдала курьерам мошенников 3,5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии