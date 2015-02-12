Житель Петергофа помогал мошенникам в обмане пенсионерки на 2,4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полицейские задержали жителя Петергофа, который помогал мошенникам обмануть пенсионерку. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 9 февраля к правоохранителям Кировского района обратилась 73-летняя женщина. По словам потерпевшей, в течение недели ей звонили незнакомцы под видом сотрудников "финансовой безопасности". Она поверила аферистам и передала курьеру "на сохранность" 2,4 млн рублей.

В результате поймали 29-летнего местного жителя. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

