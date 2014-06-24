  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пенсионерку с Гороховой улицы обманул на 188 тыс. рублей фейк оперного певца
Сегодня, 12:33
87
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионерку с Гороховой улицы обманул на 188 тыс. рублей фейк оперного певца

0 0

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге пожилая женщина лишилась из-за мошенников 188 тыс. рублей: незнакомец представился оперным певцом Йонасом Кауфманом. Об этом пишет 3 сентября "Бриф24"

Полицейским 69-летняя жительница дома по Гороховой улице сообщила, что "артист" позвонил ей 27 августа. По словам злоумышленника, пенсионерке отправляли кейс с 400 тыс. евро, и для получения денег необходимо было оплатить таможенную пошлину. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре аннулирован кредит пожилой петербурженки, взятый под давлением мошенников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гороховая улица, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии