Представлен облик лицея на 550 мест на Цитадельской дороге

Проектом также предполагается благоустройство территории.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик средней образовательной школы (лицея) на 550 мест в Кронштадте.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", образовательное учреждение будет находиться на Цитадельской дороге.

На данном участке, помимо здания школы планируется разместить футбольное поле, круговую и прямую беговые дорожки, комбинированную площадку для игры в баскетбол и волейбол, площадки уличных тренажеров, площадки для проведения мероприятий и самостоятельных занятий.

Проектом также предполагается благоустройство территории. Основной материал отделки фасада школы – декоративная штукатурка в светло-серых цветах.

Также КГА согласовал облик детского сада на Цитадельской дороге.

Фото: КГА