Представлен облик лицея на 550 мест на Цитадельской дороге

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик средней образовательной школы (лицея) на 550 мест в Кронштадте.
Как рассказал портал "Строительный Петербург", образовательное учреждение будет находиться на Цитадельской дороге.
На данном участке, помимо здания школы планируется разместить футбольное поле, круговую и прямую беговые дорожки, комбинированную площадку для игры в баскетбол и волейбол, площадки уличных тренажеров, площадки для проведения мероприятий и самостоятельных занятий.
Проектом также предполагается благоустройство территории. Основной материал отделки фасада школы – декоративная штукатурка в светло-серых цветах.
Также КГА согласовал облик детского сада на Цитадельской дороге.
Фото: КГА
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