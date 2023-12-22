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КГА согласовал облик детского сада на Цитадельской дороге
Сегодня, 15:59
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КГА согласовал облик детского сада на Цитадельской дороге

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В сад смогут ходить 150 детей.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик детского сада в Кронштадте.

Как рассказал портал "Строительный Петербург" детский сад на 150 мест построят на Цитадельской дороге, земельный участок 10а. Проект разработан ООО "АРХИОПТЕРИКС" по заказу ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛЬКОР –ЦЕНТРАЛЬНЫЙ".

На проектируемой территории выделены хозяйственные зона и игровая зона с площадками. Для защиты детей от осадков и солнца предусмотрены теневые навесы. В здании будет бассейн и помещений для физкультурных и музыкальных занятий.

Ранее петербуржцам показали, как будет выглядеть детский сад на 220 мест на территории Павильона Урицкого.

Фото: КГА

Теги: детский сад, кга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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