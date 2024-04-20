На Бухарестской появится новый детсад: утверждён проект здания на 200 воспитанников

Проект разработан по заказу городского Фонда капстроительства и реконструкции.

Специалисты утвердили внешний вид нового детского сада, который построят на Бухарестской улице. Объект рассчитан на 200 детей и станет ещё одной важной социальной постройкой для растущих жилых кварталов Купчино. Проект разработан компанией "ЛТП" по заказу городского Фонда капстроительства, сообщил портал "Строительный Петербург".

В здании планируют разместить спортивный и музыкальный залы, помещения для медработников, комнаты для занятий и кружков, бассейн и пищеблок. Детский сад будет полностью оснащён для проведения образовательных и оздоровительных программ.

В проекте предусмотрены навесы для хранения детских колясок и санок, велосипедные парковки, игровые зоны и площадки для физкультуры. Прилегающую территорию озеленят, чтобы создать комфортную среду для прогулок и занятий на свежем воздухе.

Главной архитектурной идеей стал контраст между главным и дворовым фасадами: асимметрия придаёт зданию современный вид. В отделке выбраны тёплые цвета, что делает объект визуально мягким и располагающим.

