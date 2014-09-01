На улице Доблести построят новый православный храм

Проект предусматривает создание традиционного православного храма с характерными архитектурными элементами.

В Санкт-Петербурге появится новый храм в честь Сергия Радонежского. Его построят на улице Доблести, где он составит единый архитектурный ансамбль с существующим храмом Иоанна Милостивого, сообщили на портале "Строительный Петербург".

Проект предусматривает создание традиционного православного храма с характерными архитектурными элементами: шатровым завершением, декоративной главкой и большими оконными проемами. Фасады здания будут украшены декоративными элементами и иконами, а цоколь выполнен из гранита.

Строительство ведется по инициативе прихода храма Покрова Божией Матери.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре