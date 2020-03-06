В Приморском районе заметили облака-мамматусы

Чаще всего они встречаются в тропических широтах, но иногда их можно увидеть и в Петербурге.

Вчера, 8 мая, жители Приморского района засняли вымяобразные облака мамматусы. Кадры были опубликованы в группе "Соседи СПЧ". Пятничный вечер стал уникальным в плане природных явлений, так как также в городе в тот день появилась радуга.

Мамматусы появились на закате. Такие облака характерны для тропиков и иногда выступают предвестниками плохой погоды.

Вчера в городе была дождливая погода с прояснениями.

Видео: ВКонтакте Соседи / СПЧ ● Приморский район / Анна Полякова

Фото: ВКонтакте Соседи / СПЧ ● Приморский район / Татьяна Лопатина