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В Приморском районе заметили облака-мамматусы

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Чаще всего они встречаются в тропических широтах, но иногда их можно увидеть и в Петербурге.

Вчера, 8 мая, жители Приморского района засняли вымяобразные облака мамматусы. Кадры были опубликованы в группе "Соседи СПЧ". Пятничный вечер стал уникальным в плане природных явлений, так как также в городе в тот день появилась радуга. 

Мамматусы появились на закате. Такие облака характерны для тропиков и иногда выступают предвестниками плохой погоды.

Вчера в городе была дождливая погода с прояснениями. 

Видео: ВКонтакте Соседи / СПЧ ● Приморский район / Анна Полякова

Фото: ВКонтакте Соседи / СПЧ ● Приморский район / Татьяна Лопатина

Теги: вымяобразные облака, мамматусы, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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